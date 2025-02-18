Выглядели как сестры: 62-летняя Деми Мур посетила мероприятие с младшей дочерью

Голливудская актриса имеет троих дочерей от актера Брюса Уиллиса и одну из них - самую младшую - взяла с собой в Лондон.

В Великобритании состоялась серия мероприятий посвященная церемонии BAFTA, которая прошла 16 февраля. Деми Мур была номинирована в этом году в категории "Лучшая актриса".

Деми Мур и Скаут / Фото: Associated Press

В преддверии красной дорожки церемонии Деми и ее дочь Скаут посетили вечеринку, которая проводилась в честь номинантов церемонии. Мама и дочь мило позировали перед фотографами, обнимались, а также всех растрогал момент, когда Скаут поцеловала маму.

Деми Мур и Скаут / Фото: Associated Press

62-летняя Деми Мур выбрала для этого мероприятия наряд от Chanel из коллекции весна-лето 2025. Это был оригинальный черный костюм украшенный объемными цветными перьями. Носила наряд актриса в сочетании со слингбэками и несколькими украшениями.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Скаут тоже выбрала лук от Chanel - ярко-зеленое платье-пальто с голубыми пуговицами-цветами и голубыми накладными карманами. Наряд был из круизной коллекции весна-лето 2024.

Деми Мур и Скаут / Фото: Associated Press

Также на Скаут был рубашка в цвет жакета и культовые слингбэки молочного цвета и с черным мысом.

Деми Мур и Скаут / Фото: Associated Press

Позже на красную дорожку актриса вышла уже в кастомном платье, напоминающем калейдоскоп, от британского бренда Alexander McQueen. Это был наряд с яркой вышивкой бисером, пайетками и различными камнями. У него была высокая горловина и американская пройма, руки оставались открытыми. Также платье украшал длинный шлейф.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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