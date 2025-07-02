Выглядели как сестры: Джессика Альба вышла в свет с 17-летней дочерью

Джессика Альба и Хонор Уоррен / © Getty Images

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Актриса надела платье без бретелек от бренда Emilia Wickstead, которое было выполнено из шелкового атласа и отлично подчеркивало ее фигуру. Образ Альба дополнила креативной сумкой-мешком коричневого цвета, золотыми босоножками и украшениями.

Дочь звезды выбрала платье оливкового цвета из нежного шифона, которое украшали тонкие бретельки и завязки на лифе. Дополнила образ Хонор гламурными босоножками со стразами и клатчем в таком же дизайне. Как и мать, Хонор надела много разных золотых украшений, а волосы уложила на один бок.

Джессика Альба и Хонор Уоррен / © Getty Images

Для фото мама и дочь позировали обнявшись. Однако они были не единственными звездами, котоыре появились на этом мероприятии, ведь также в свет вышла и исполнительница главной роли в мюзикле — актриса Рэйчел Зеглер. Девушка появилась в платье от Модного дома Dior из коллекции весна-лето 2025.

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Рэйчел Зеглер / © Getty Images