Выглядели как сестры: Хайди Клум посетила автогонку в Монако с 20-летней дочерью Лени

После эффектного выхода в Каннах на кинофестивале Хайди и Лени Клум отправились в Монако.

Мама и дочь посетили автогонку "Формулы-1" Гран-при Монако, которая проходила в Монте-Карло.

Модели оделись в наряды белого цвета, которые подчеркивали эффектные декольте. На 50-летней Хайди был костюм с топом и кюлотами в крупные дырки, который она сочетала с кедами, кепкой, солнцезащитными очками и несколькими украшениями.

А вот 20-летняя Лени надела комбинезон, который носила в сочетании с белыми кедами и яркой сумкой от Chanel. Также девушка уложила волосы в объемные локоны и сделала макияж с коричневой помадой на губах.

Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Некоторыми забавными видео с этого события Хайди Клум поделилась в Instagram.

Это спортивное соревнование проводится с 1929 года и победа в нем считается одной из самых престижных в мировых автогонках. Поэтому мероприятие ежегодно посещает множество звезд, миллионеров и княжеская семья Монако. После объявления победителя состоялся роскошный гала-ужин, на котором также появилась княгиня Шарлин. Она блистала перед камерами в красном платье с блестками от Louis Vuitton.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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