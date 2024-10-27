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Выглядели очаровательно: сестра-певицы Холли и Хлоя Бейли посетили гламурный бал

Выглядели очаровательно: сестра-певицы Холли и Хлоя Бейли посетили гламурный бал

Холли и Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Они сияли, как драгоценные камни, поскольку выбрали очень гламурные платья.

Певицы Холли и Хлоя Бейли посетили вместе 17-й ежегодный Annual Chrysalis Butterfly Ball, который состоялся в Лос-Анджелесе. Сестры выглядели просто очаровательно, поскольку выбрали гламурные платья в пол, которые были украшены бисером и стразами.

Холли, которая известна многим по роли в фильме "Русалочка", надела полосатое бандажное платье с серебристыми стразами. Декор был прикреплен к ткани горизонтально, поэтому обо было как будто полосатым. Хлоя же отдала предпочтение платью с декольте и цветами. На ее наряде были большие маки, бахрома, а пайетки пришиты не плотно, поэтому создавался так называемый голый эффект.

Обе сестры сделали макияж, длинный гламурный маникюр и надели украшения с камнями. Волосы она заплели в стильные афрокосички и собрали в высокие прически.

Холли и Хлоя Бейли / © Getty Images
Холли и Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Также на этой неделе на публику вышли еще две известные сестры - дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса. Талула и Румер Уиллис посетили вместе гала-концерт в очень гламурных платьях.

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