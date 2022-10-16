Выглядели потрясающе: Джордж и Амаль Клуни посетили гала-вечер в Лос-Анджелесе

Они в браке с 2014 года и воспитывают двух детей.

Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга - британский юрист Амаль Клуни, посетила ежегодный гала-концерт в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Музей открылся в прошлом году и стал первым подобным заведением в Америке.

Перед камерами знаменитости традиционно появились, держась за руки. На Амаль было трехцветное платье без бретелек от бренда Del Core из круизной коллекции 2023 года. Наряд также украшал небольшой вырез под грудью и несколько рюш.

В руке супруга актера держала небольшой зеленый клатч, а в ее ушах были длинные драгоценные серьги. Роскошные длинные волосы Амаль были уложены в ее любимую прическу - голливудскую волну.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Джордж отдал предпочтение классическому смокингу, который дополнил галстуком-бабочкой.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Напомним, что несколько дней тому назад актер посетил со своей коллегой Джулией Робертс программу "Джимми Киммел в прямом эфире", где они рассказали о своем новом фильме. Актеры попали под прицел папарацци направляясь в студию.

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