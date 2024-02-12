Выглядели потрясающе: Наоми Уоттс посетила Неделю моды с сыном-трансгендером

Актриса Наоми Уоттс, которая многим киноманам известна по роли в психологическом триллере Дэвида Линча "Малхолланд Драйв", посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

Звезда посетила показ бренда Khaite, для которого надела длинное белое легкое полупрозрачное платье без бретелек и черное пальто.

Также на актрисе были черные лосины, перчатки, туфли на каблуках, а в руке она держала квадратный клатч. Макияж у актрисы был лаконичный, а волосы она просто распустила.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Компанию на этом фэшн-мероприятии звезде составил ее сын Кай, который является трансгендерной персоной. Это ее младший ребенок, родился он в отношениях Наоми с актером украинского происхождения Ливом Шрайбером.

Ребенок актрисы отдал предпочтение длинному обтягивающему платью, гламурным туфлям на каблуках, а также дополнил лук сумкой-хобо и короткой курткой. Волосы у Кайя были распущены, а на лице был макияж.

Наоми Уоттс и Кай Шрайбер / Фото: Getty Images

Между такими публичными мероприятиями, как Неделя моды и красные дорожки, Наоми снимается в новом фильме "Друг" в Нью-Йорке. Несколько раз актрису уже видели на улице во время работы с коллегой по этой картине - большим немецким догом.

Наоми Уоттс на съемках фильма / Фото: Getty Images

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