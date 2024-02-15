Выглядели счастливыми и влюбленными: звезда "Локи" Том Хиддлстон вышел в свет с невестой

Звезды посетили светское мероприятие в Лондоне.
Актер Том Хиддлстон - звезда фильмов и сериалов студии Marvel, в которых исполнил роль бога Локи, - посетил званый ужин Британского института кино (BFI). В этом году мероприятие, которое проводилось в самом центре Лондона, было посвящено кинорежиссеру Кристоферу Нолану.
На мероприятии Том появился в компании своей возлюбленной - актрисы Зави Эштон. Пара позировала державшись за руки.
Том надел темно-синий костюм, светло-голубую рубашку и интересный текстурированный галстук. Выделялась в луке обувь, ведь на актере были коричневые туфли с пряжками. А вот Зави отдала предпочтение нежно-розовому приталенному платью с накладными бантами на плечах. В верхней части платье было украшено серыми камнями. Сочетала наряд актриса с черными босоножками и легким макияжем.
Не так давно пара вместе также блистала на вечеринке BAFTA Tea Party. Том тогда был в светлом костюме, а Зави в романтичном красном платье с розами. Влюбленные держались за руки улыбались фотографам.
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