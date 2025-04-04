Выглядели стильно: Илона Гвоздева с подросшей дочерью сходила на премьеру фильма «Minecraft»

Илона Гвоздева

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Илона Гвоздева вместе со своей дочерью – 9-летней Валерией – посетила премьеру приключенческого семейного фильма "Minecraft: Фильм", который состоялся в кинотеатре Мультиплекс (ТРЦ Respublika Park).

На ивенте они предстали в стильных луках. На звездной маме был розовый лонгслив с цветочным принтом и синие джинсы с поясом цвета бургунди, а на дочке — белый свитшот с рисунком и черные лосины.

Илона Гвоздева с дочерью

На премьере также побывала ведущий Вячеслав Соломко, певица Marietta, Светлана Хомич и другие.

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Вячеслав Соломка

Marietta

Светлана Хомич

О фильме:

Фэнтезийная лента от режиссера Джареда Гесса снята по мотивам видеоигры 2011 Minecraft.

Это мир, в котором творчество помогает не только мастерить, но и необходимо для существования. В центре сюжета — четверо неудачников, решающих свои будничные проблемы: Гаррет «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон. Однажды они прошли таинственный портал и попали в Верхний мир — причудливую кубическую страну чудес, процветающую благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется не только познать этот мир, но и оградить его от злых существ – Пиглинов и Зомби. Для этого герои отправятся в магический квест со своим новым знакомым, опытным мастером Стивом. Совместное приключение испытает всех пятерых на смелость и подарит возможность обрести уникальные навыки, которые делают каждого из них неповторимым творцом – именно те навыки, которые им нужны для успеха в реальном мире.

Прокат Minecraft: Фильм в украинских кинотеатрах продолжается.