Выглядели стильно: Павел Зибров с дочерью-красавицей посетил музыкальную премию

Народный артист Украины в образе total black появился на музыкальном событии.

Павел Зибров посетил независимую музыкальную премию MUZVAR AWARDS 2024, которая на днях прошла в Национальном дворце искусств "Украина". На мероприятие он пришел вместе со своей дочкой-красавицей Дианой Зибровой.

Звездный папа с дочерью появились на красной дорожке в стильных образах. Павел Николаевич предстал в эффектном луке total black. На нем были классические брюки, шелковая рубашка и пиджак в стразах, изображавших принт, напоминавший каштаны.

Павел Зибров/Пресс-служба

Диана выбрала для своего появления розовый пиджак, серый топ и серые джинсы. Свой аутфит девушка дополнила гламурной плетеной сумкой цвета металлик от бренда Bottega Veneta, красивой прической с локонами, вечерним макияжем и лаконичными украшениями.

Павел Зибров с дочерью Дианой/Пресс-служба

В этот вечер Павел Зибров появился на сцене, чтобы вручить награду одному из номинантов премии.

Напомним, Павел Зибров в куртке от Ирины Билык появился в клипе на песню "Очі дівочі".

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