Выглядели жутко: бренд Ashi Studio создал наряды, которые украшали искусственные собаки

Когда кажется, что бренды нас уже ничем не могут удивить, кто-то из них все же придумывает что-то настолько необычное, что привлекает всеобщее внимание.

Так на Неделе моды в Париже, бренд Ashi Studio презентовал коллекцию Haute Couture весна-лето 2025. Шоу состоялось отеле Salomon de Rothschild, а главной изюминкой коллекции стали аксессуары - искусственные собаки.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

Четыре образа моделей были украшены небольшими собаками, которые, несмотря на реалистичность, на самом деле были сделаны полностью вручную из дерева и разных материалов. Главная цель изделия - одно должно было полностью соответствовать наряду.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

Сам бренд объясняет выбор такого довольно странного украшения просто - эта идея пришла, когда модельер рассматривал старые фотографии французских дам, которые несли в руках свою маленькую собаку.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

Собаки выполнены в черных, белых и серых цветах и поражают реалистичностью. Однако они не привлекали много внимания, а сливались с изделиями, и рассмотреть их можно было только если хорошо присмотреться.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

На странице в Instagram бренд показал, как создавались эти необычные изделия.

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