Выглядело не очень привлекательно: американская звезда соцсетей в откровенном платье блеснула обнаженной грудью

Тана Монжо без белья вышла в свет.
24-летняя американская звезда соцсетей Тана Монжо привлекла внимание папарацци своим провокационным образом. На улицах Лос-Анджелеса она появилась без бюстгальтера.
Монжо была в черном откровенном и довольно странном платье, состоявшем из короткой юбки и тонких полосок сверху, едва прикрывавших ее грудь.
Наряд Тана дополнила черными сапогами и черной сумкой.
Белые волосы Монжо распустила, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши серьгами-кольцами.
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