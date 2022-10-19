Выглядело не очень привлекательно: американская звезда соцсетей в откровенном платье блеснула обнаженной грудью

Тана Монжо без белья вышла в свет.

24-летняя американская звезда соцсетей Тана Монжо привлекла внимание папарацци своим провокационным образом. На улицах Лос-Анджелеса она появилась без бюстгальтера.

Монжо была в черном откровенном и довольно странном платье, состоявшем из короткой юбки и тонких полосок сверху, едва прикрывавших ее грудь.

Тана Монжо / Фото: Getty Images

Наряд Тана дополнила черными сапогами и черной сумкой.

Белые волосы Монжо распустила, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши серьгами-кольцами.

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