Выглядит эффектно: 5 экстравагантных образа Арины Домски

Певица показала и рассказала о своих необычных сценических нарядах.

В переводе с итальянского "Costume" означает "обычай". Сценический костюм является особой областью творчества художника, в которой он может воплотить огромное количество образов, передать характер персонажа. Театральный костюм формирует представление зрителя о личности персонажа, помогает проникнуться духом той эпохи, понять характерные черты, отраженные во внешнем облике актера. Потому так важно облачить действующие персонажи в соответствующие театральные костюмы. Тогда легко будет прочувствовать дух эпохи произведения, уловить характер героев и просто насладиться красотой зрелища.

1. Розовое платье с головным убором в виде полумесяца

Арина Домски/Пресс-служба

Это один из первых костюмов, созданных для "Opera Show". При создании сценических образов я всегда опираюсь на музыкальный материал. Этот образ создавался для композиции на музыку Г.Ф. Генделя. А поскольку Гендель жил в эпоху барокко, то какие-то элементы мне хотелось отобразить в костюме. У нас не стояла задача воссоздать костюм той эпохи, нам нужно было сделать стилизацию. Основной акцент мы сделали на головном уборе. Каждый раз бывая в Венеции, я посещаю местные театральные мастерские. В которых не только можно заказать костюмы и обувь, купить ткани, но и найти интересные аксессуары. Мне приглянулся полумесяц изготовленный по старинной технологии из папье-маше. Я привезла его в Киев, где театральные мастера превратили его в головной убор! Который прекрасно дополнил желто-розовое платье.

2. Черное платье с мантильей

Арина Домски/Пресс-служба

Любовь - это всегда вдохновение. Так композиция "Amore" в которой есть лейтмотив с испанскими нотками, вдохновила на создание этого образа. Строгое черное платье с кружевом дополняет головной убор - "мантилья". История происхождения мантильи кроется в женских головных уборах первого тысячелетия нашей эры. Можно проследить связь мантильи с головными накидками, которые носили арабские женщины во время пребывания Испании под покровительством мавров, – так называемые чадры. Изначально мантильи носили исключительно в качестве покрывала: гребешок не использовался, а мантилья просто накидывалась на голову. Позднее мантилья вошла в моду как декоративный элемент одежды. Ее стали носить дамы из высшего социального класса или аристократки.

3. Красное бархатное платье с головным убором из роз

Арина Домски/Пресс-служба

Во все времена бархат относился к дорогостоящим тканям. Раньше его могли позволить себе только царствующие особы. И в настоящее время бархат считается королевской тканью, из которой шьются роскошные мантии. В этом платье я всегда чувствую себя по королевски. А головной убор стилизованный под стиль барокко, прекрасно дополняет образ.

4. Белое платье с головным убором в виде крыльев

Арина Домски/Пресс-служба

Белое платье из тонкого гипюра, которое подчеркивает силуэт, дополняет головной убор в виде крыльев. "Крылья Венеры"- именно так я назвала этот образ, который мы создали специально для обложки альбома "LA Vita".

5. "Баттерфля" . Черное кимоно с головным убором в виде птиц

Арина Домски/Пресс-служба

Культура азиатских стран для меня очень интересна, гастроли в Азии отложили свой отпечаток. В моем сценическом гардеробе есть несколько кимоно. Этот образ создавался для композиции "Butterfly", которая основана на знаменитом монологе Чио-Чио -Сан из оперы Дж.Пуччини "Мадам Баттерфляй".

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