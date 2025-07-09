Выглядит эффектно: 52-летняя София Вергара сверкнула ягодицами в стрингах

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

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52-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара поделилась в Instagram серией смелых снимков, на которых она позирует в пестром купальнике из линейки Sofia Vergara Swim, которую она выпускает в сотрудничестве с Walmart с 2022-го.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София лично участвует в рекламных кампаниях, что и неудивительно — выглядит она потрясающе. Судя по хештегу «ибица», фото были сделаны именно на это популярном среди селебрити курорте в Испании.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

«Каждое тело — пляжно тело. Главное — как ты себя чувствуешь. Я хотела создать такие купальники, в которых каждая женщина скажет себе: „Я выгляжу потрясающе!“ — рассказывает София о своем бренде.

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София Вергара / © Instagram Софии Вергары

А ранее — 5 июля, в Международный день бикини — Вергара опубликовала в Сети видео, на котором топлес загорает на лежаке. Под публикацией поклонники забросали ее восхищенными комплиментами.

Ранее, напомним, София Вергара очаровала всех на презентации своего бренда косметики. Она привлекла внимание элегантным летним платьем миди с цветочным узором.

София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images