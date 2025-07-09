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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
757
Время на прочтение
1 мин

Выглядит эффектно: 52-летняя София Вергара сверкнула ягодицами в стрингах

Актриса поделилась в Сети смелым фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
София Вергара

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

52-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара поделилась в Instagram серией смелых снимков, на которых она позирует в пестром купальнике из линейки Sofia Vergara Swim, которую она выпускает в сотрудничестве с Walmart с 2022-го.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София лично участвует в рекламных кампаниях, что и неудивительно — выглядит она потрясающе. Судя по хештегу «ибица», фото были сделаны именно на это популярном среди селебрити курорте в Испании.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

«Каждое тело — пляжно тело. Главное — как ты себя чувствуешь. Я хотела создать такие купальники, в которых каждая женщина скажет себе: „Я выгляжу потрясающе!“ — рассказывает София о своем бренде.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

А ранее — 5 июля, в Международный день бикини — Вергара опубликовала в Сети видео, на котором топлес загорает на лежаке. Под публикацией поклонники забросали ее восхищенными комплиментами.

Ранее, напомним, София Вергара очаровала всех на презентации своего бренда косметики. Она привлекла внимание элегантным летним платьем миди с цветочным узором.

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
757
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