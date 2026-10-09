Выглядит эффектно: 59-летняя певица Тони Брэкстон позировала в одном боди

Тони Брэкстон, фото: instagram.com/tonibraxton

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Американская певица Тони Брэкстон, которая прославилась благодаря хитам Un-Break My Heart, Breathe Again и You’re Makin' Me High, отметила 59-летие эффектной фотосессией, в которой продемонстрировала фигуру в откровенном образе. Звезда поделилась снимками в своем Instagram, продемонстрировав уверенность в себе и любовь к собственному телу.

Тони Брэкстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Для съемки Брэкстон выбрала черное полупрозрачное боди, которое подчеркнуло ее фигуру, и босоножки на высоких каблуках. Образ получился смелым: певица позировала перед камерой, делая акцент на фигуре и эффектной подаче.

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Тони Брэкстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Тони Брэкстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Тони Брэкстон, фото: instagram.com/tonibraxton

В публикации артистка также поделилась размышлениями о возрасте и принятии себя. Она дала понять, что не собирается скрывать естественные изменения тела и продолжает чувствовать себя привлекательной. Брэкстон подчеркнула, что принимает себя целиком — со всеми складками и морщинами.

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Тони Брэкстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Поклонники оценили откровенную фотосессию и оставили под снимками множество комплиментов, отметив эффектный вид певицы.

Ранее, напомним, 61-летняя модель Паулина Поризкова позировала в бикини во время отдыха в Греции.

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