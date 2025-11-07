Выглядит эффектно: 61-летняя Эль Макферсон позировала в прозрачных платьях и кружевных трусах

Эль Макферсон / © Getty Images

61-летняя австралийская супермодель, актриса, продюсер и телеведущая — Эль Макферсон — стала главной звездой нового выпуска журнала Madame Figaro. На обложке глянца она позировала в смелом образе — прозрачной юбке, кружевных трусах и высоких сапогах из кружева.

Эль Макферсон в Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Стилисты подобрали для нее и другие провокационные луки: Эль была запечатлена в прозрачных тонких платьях, а также нарядах, подчеркивающих ее фигуру. Волосы модели были распущены, а на ее лице был естественный макияж. Выглядит Макферсон просто потрясающе.

Эль Макферсон в Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон в Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Однажды в интервью журналу MAXIM она так сказала о своем возрасте: «Мои шестьдесят — это не конец. Это новое начало, возрождение в благоприятной роли мудрой женщины в обществе, которая принимает красоту как глубину души. Я обрела новое чувство свободы и легкости. Это не годы в вашей жизни, это жизнь в ваших годах, это быть здоровой и яркой с чувством жизненной силы, что было ключом к полноценной и осмысленной жизни».

Эль Макферсон в Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон в Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Отметим, Эль Макферсон была одной из самых известных супермоделей 1980-90-х наряду с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Получила прозвище «The Body» («Тело») за идеальные пропорции и спортивную фигуру. В свои 61 год продолжает сниматься для фэшн-проектов, демонстрируя здоровый и естественный образ жизни без жестких диет и пластической хирургии.

Ранее, напомним, 54-летняя Клаудия Шиффер позировала топлес и в нижнем белье. Супермодель стала главной звездой новой промокампании известного бренда.