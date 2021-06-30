Выглядит эффектно: 62-летняя мама Пэрис Хилтон в васильковом платье и без морщин появилась на фэшн-ивенте

Выглядит эффектно: 62-летняя мама Пэрис Хилтон в васильковом платье и без морщин появилась на фэшн-ивенте

Мама светской львицы на собственном примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Американская актриса, светская львица, модельер и мама Пэрис и Ники Хилтон - Кэти Хилтон приехала в Италию, чтобы побывать на фэшн-показе Max Mara Resort 2022 Collection. Фэшн-ивент прошел под открытым небом на итальянском острове Искья.

Кэти продемонстрировала эффектный аутфит. Одета она была в платье длины макси василькового цвета с широкими рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте. Воротник и вырез были расшиты черными камнями.

Кэти Хилтон / Getty Images

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Наряд Хилтон скомбинировала с черными эспадрильями и стильной сумкой от Max Mara. Волнистая укладка, макияж смоки-айс и крупные бриллиантовые серьги завершили лук Кэти.

Актрисе 62, но выглядит она намного моложе своего возраста. На лице – ни единой морщины.

Вместе с ней была ее дочь Ники, которая выбрала бирюзовый комбинезон с широкими брюками и рукавами с разрезами. На талии был такого же цвета пояс с золотой окантовкой.

Ники и Кэти Хилтон / Getty Images

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