Выглядит эффектно: 66-летняя Мадонна примерила прозрачное платье от украинского бренда
Певица позировала в дерзком образе для новой фотосессии.
66-летняя легендарная певица Мадонна поделилась в своем Instagram результатом новой фотосессии, для которой она примерила откровенный образ. Звезда позировала в прозрачном платье под названием Nina Black Dress от украинского бренда Zhilyova, которое эффектно подчеркнуло ее фигуру.
Свой смелый total black look певица дополнила черными плотными капроновыми колготками, высокими перчатками, туфлями на шпильках и меховым боа.
Образ поп-легенды завершали золотые цепочки и колье с камнями, а также ее фирменный макияж со стрелками на веках.
Отметим, мировые звезды любят и часто носят одежду украинских брендов. Например, Синтия Никсон выходила в свет в луке от Bevza, топ-модель Сара Сампайо позировала для фотосессии в Vogue в платьях от J’amemme, а кепи от Руслана Багинского надевали Пэрис Хилтон, бразильская модель Жизель Оливейра, звезда сериала «Эмили в Париже» — Эшли Парк, и многие другие.