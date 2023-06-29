Выглядит эффектно: американская модель мини-платьем подчеркнула пышный бюст и стройные ноги

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская модель Габриэль Бритез.

Красавица выглядела эффектно. На ней было черное обтягивающее корсетное мини-платье, украшенное черными стразами в виде цветов, на бретельках и с длинными рукавами.

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру, красивые ноги и пышное декольте Габриэль.

Габриэль Бритез / Фото: Getty Images

Аутфит Бритез дополнила черными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках и черным клатчем. Модель уложила волосы в локоны, сделала макияж в естественных оттенках, молочный маникюр, украсила уши лаконичными серьгами, шею – цепочкой, а руку – браслетом из этого же комплекта.

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