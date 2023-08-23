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Выглядит эффектно: британская модель в купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Выглядит эффектно: британская модель в купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1141
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит эффектно: британская модель в купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи/Instagram

Блондинка продемонстрировала и красивый купальник, и отличную физическую форму.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – выложила в Instagram новые фото с отдыха.

Перед объективом фотокамеры красавица позировала в красивом черном купальнике с откровенным декольте и вырезами по бокам, которые визуально делали ее талию тоньше. Свой пляжный лук модель дополнила золотой цепочкой на теле.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Чи похвасталась стройной и сексуальной фигурой. Она выглядит очень соблазнительно.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Арабелла распустила волосы, сделала боковой пробор и украсила руку браслетами.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи продемонстрировала фигуру в белом купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
1141
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