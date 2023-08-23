Выглядит эффектно: британская модель в купальнике похвасталась сексуальной фигурой

Блондинка продемонстрировала и красивый купальник, и отличную физическую форму.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – выложила в Instagram новые фото с отдыха.
Перед объективом фотокамеры красавица позировала в красивом черном купальнике с откровенным декольте и вырезами по бокам, которые визуально делали ее талию тоньше. Свой пляжный лук модель дополнила золотой цепочкой на теле.
Чи похвасталась стройной и сексуальной фигурой. Она выглядит очень соблазнительно.
Арабелла распустила волосы, сделала боковой пробор и украсила руку браслетами.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи продемонстрировала фигуру в белом купальнике.
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