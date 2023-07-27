Выглядит эффектно: британская звезда реалити в мини блеснула сексуальным декольте.

Милли Корт выбрала для своего выхода лук от бренда Mugler.

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" — Милли Корт — посетила гала-показ фильма "Check-in в беду" (Joy Ride), который состоялся на Vue Leicester Square в Лондоне.

Милли появилась на ивенте в обольстительном образе total black от бренда Mugler. На ней был жакет с прозрачным корсетом и откровенным сексуальным декольте и мини-юбка, прекрасно подчеркнувшая ее стройные ноги.

Милли Корт / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила розовыми туфлями-лодочками на шпильках и маленькой розовой сумочкой от Diesel.

Корт сделала гладкий пучок, макияж с акцентом на глазах, украсила уши золотыми серьгами, а руки – золотыми кольцами.

О фильме:

Лента "Check-in в беду" режиссера и сценаристки Адель Лим рассказывает о четырех подругах, которые едут путешествовать, чтобы найти мать одной из них. Во время путешествия их приключения превращаются в историю связи, дружбы, принадлежности и непосредственного разврата.

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