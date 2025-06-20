Выглядит эффектно: Екатерина Бужинская в красном купальнике позировала на пляже в Болгарии

Екатерина Бужинская

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Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram яркую летнюю фотографию, сделанную на пляже в Болгарии. Звезда принимала солнечные ванны и наслаждалась отдыхом.

Артистка предстала в эффектном пляжном образе. На ней был красный сплошной купальник с пикантным декольте. Певица сделала укладку с локонами, макияж с красной помадой и украсила уши лаконичными серьгами. В руке Екатерина держала клубнику.

Екатерина Бужинская/Фото Ilona Rukobratska

«Иногда именно короткий отпуск или даже несколько дней на море могут помочь восстановить силы, очистить разум и вернуться к делам с новыми идеями и энергией. Это время для себя, чтобы освободиться от ежедневных хлопот и насладиться природой, тишиной и красивым видом. Надеюсь, что каждый из нас сможет найти и для себя такую короткую перезагрузку, даже если не на море, а в родных краях или просто в спокойной обстановке дома. Ведь это помогает сохранить баланс и вернуться к жизни с новым вдохновением и радостью. Мира нам в душе и над украинским небом», — написала под фото Бужинская.

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Напомним, ранее Екатерина Бужинская в бархатном красно-черном купальнике похвасталась стройной фигурой.