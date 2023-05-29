Выглядит эффектно: Изабель Гулар подчеркнула стройные ноги вязаным мини-платьем

Бразильская топ-модель приняла участие в промокампании известного бренда.
38-летняя Изабель Гулар в своем Instagram показала одну из своих последних рекламных фотосессий. Девушка приняла участие в съемках для Carolina Herrera.
В объективах фотографов Гулар предстала в эффектном образе – вязаном молочном мини-платье, которое отлично оттенило и подчеркнуло загорелые ноги модели, а также в молочном фактурном жакете. Лук Изабель завершали крупные солнцезащитные очки от Carolina Herrera.
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А стилист этой фотосъемки показал короткое видео с Изабель, как она эффектно дефилирует по улице.
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