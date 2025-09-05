- Дата публикации
Выглядит эффектно: Кэтрин Зета-Джонс кружевным мини-платьем подчеркнула стройные ноги
55-летняя актриса продемонстрировала красивый вечерний образ.
Кэтрин Зета-Джонс попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса выглядела эффектно и соблазнительно.
На звезде было короткое платье по фигуре из черного деликатного кружева с высокой горловиной, под которым было еще одно платье бежевого оттенка. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Лук Зета-Джонс дополнила элегантным черным удлиненным жакетом, черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями.
У Кэтрин была укладка с мягкими локонами, макияж с розовой помадой и белый маникюр. На лицо она надела черные очки в черепаховой оправе, а уши украсила длинными серьгами.
Напомним, в прошлый раз Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в укороченном жакете и платье миди с корсетом, который имел розовую шнуровку, от бренда Thom Browne.