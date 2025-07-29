Выглядит эффектно: Мерил Стрип в монохромном луке появилась на съемках "Дьявол носит Prada"

Мерил Стрип / © Getty Images

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Мерил Стрип запечатлели папарацци в Нью-Йорке на съемочной площадке сиквела "Дьявол носит Prada". Она продемонстрировала стильный монохромный аутфит во всем сером.

Мерил Стрип / © Getty Images

На звезде был жакет оверсайз, платье миди свободного силуэта, которые она скомбинировала с кожаными туфлями на высоких каблуках.

Лук Стрип дополнила стильной прической, макияжем с темно-бежевой помадой и французским маникюром. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах - серебряные серьги-кольца, на шее - серебряная цепочка, а на руках - массивный серебряный браслет, часы и кольца. Образ Мерил завершила серым клатчем.

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Напомним, в прошлый раз на съемочной площадке Мерил Стрип предстала в бежевом тренче с лацканами, который сверху напоминал жакет, белая рубашка с гофрировкой и темно-синие брюки.

Фильм "Дьявол носит Prada 2" снял Дэвидом Франкелем по сценарию Алин Брош Маккенни. Его премьера запланирована на 1 мая 2026 года.