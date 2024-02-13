Выглядела эффектно: модель Жизель Оливейра в "голом" наряде сходила на бразильский карнавал

Сейчас в Бразилии проходит ежегодный карнавал. В этом году мероприятие длится с 9 по 14 февраля.

30-летняя модель Жизель Оливейра не могла пропустить такое событие и показала в Instagram свой эффектный образ с первого дня карнавала.

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Бразильянка подчеркнула красивую стройную фигуру "голым" нарядом, состоящим из топа и набедренной повязки, выполненных в виде кольчуги и декорированных прозрачными бусинами. Свой образ она дополнила обручем из таких же бусин и серебристыми босоножками на высоких каблуках. В макияже Жизель сделала акцент на тени с блестками и добавила лицу сияния с помощью хайлайтера.

Фото: Instagram Жизель Оливейра

Фото: Instagram Жизель Оливейра

Напомним, ранее Жизель Оливейра похвасталась подтянутыми ягодицами. Она позировала под пальмой на пляже в Рио-де-Жанейро.

Жизель Оливейра в Бразилии / Фото: Instagram Жизель Оливейра

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