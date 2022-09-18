Выглядит эффектно: Пенелопа Крус розовым мини подчеркнула стройные ноги

48-летняя актриса, как амбассадор Chanel, продолжает демонстрировать красивые луки от французского бренда.

Пенелопа Крус снова появилась на 70-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там актриса продемонстрировала эффектный аутфит.

Звезда блистала в розовом костюме из коллекции Chanel Resort 2023. Наряд состоял из топа с декоративными пуговицами в зоне декольте и мини-юбки, которая идеально подчеркнула стройные ноги Пенелопы.

Пенелопа КРУС / Фото: Getty Images

Костюм она скомбинировала с черными босоножками на высокой платформе и каблуке, а также с маленькой розовой сумочкой.

На лицо она надела черные очки, сделала объемную укладку и завершила аутфит красным маникюром и педикюром.

Ранее на этом самом кинофестивале Пенелопа предстала в образе total black от Chanel. Она сочетала рубашку со стегаными брюками, тонким ремешком с логотипом французского бренда и черными босоножками на шпильках с логотипом.

Пенелопа КРУС / Фото: Getty Images

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