Выглядит эффектно: Пенелопа Крус розовым мини подчеркнула стройные ноги

48-летняя актриса, как амбассадор Chanel, продолжает демонстрировать красивые луки от французского бренда.
Пенелопа Крус снова появилась на 70-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там актриса продемонстрировала эффектный аутфит.
Звезда блистала в розовом костюме из коллекции Chanel Resort 2023. Наряд состоял из топа с декоративными пуговицами в зоне декольте и мини-юбки, которая идеально подчеркнула стройные ноги Пенелопы.
Костюм она скомбинировала с черными босоножками на высокой платформе и каблуке, а также с маленькой розовой сумочкой.
На лицо она надела черные очки, сделала объемную укладку и завершила аутфит красным маникюром и педикюром.
Ранее на этом самом кинофестивале Пенелопа предстала в образе total black от Chanel. Она сочетала рубашку со стегаными брюками, тонким ремешком с логотипом французского бренда и черными босоножками на шпильках с логотипом.
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