Выглядит эффектно: сексуальная Изабель Гулар подчеркнула фигуру обтягивающим комбинезоном

Модель показала экстравагантный образ.

36-летняя бразильская супермодель Изабель Гулар вернулась в свое любимое место отдыха – на остров Миконос.

Девушка любит эффектные аутфиты, подчеркивающие ее стройную и подкачанную фигуру. В это раз Изабель надела ярко-желтый обтягивающий бесшовный комбинезон с интересным вырезом на груди. Свой экстравагантный образ звезда дополнила кроссовками Nike в тон, золотыми украшениями и солнцезащитными очками.

Напомним, супермодель Изабель Гулар стала одним из гостей Каннского кинофестиваля. Она посетила премьеру франко-голландской картины "Искушение". Для мероприятия звезда выбрала белоснежное платье от итальянского бренда Etro. Оно было со шлейкой на одно плечо и красивым фигурным вырезом на спине, который украшала кайма из камней.

Изабель Гулар / Associated Press

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