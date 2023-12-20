Эффектная София Вергара подчеркнула красивую фигуру обтягивающем платьем

Звезда продемонстрировала вечерний образ.
51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара показала лук, который она выбрала для встречи со своей коллегой – Хайди Клум.
София надела обтягивающее коричневое платье с длинными рукавами от Saint Laurent, которое дополнила черной сумкой Bottega Veneta, золотым браслетом, крупными овальными серьгами с бордовым камнем, а также босоножками на очень высоких каблуках.
Клум показала селфи с Вергарой в своем Instagram. Она отдала предпочтение черному мини-платью, расшитому пайетками, и босоножкам с перьями.
Напомним, ранее София Вергара посетила гала-вечер Women In Cinema, посвященный вкладу женщин в развитие кинематографа, в Саудовской Аравии. Для мероприятия звезда выбрала платье своего любимого фасона - приталенное и без бретелек.
Читайте также:
- В блестящем платье и на высоких каблуках: эффектная София Вергара на семейном ужине
- В эффектном купальнике и с моносерьгой: София Вергара похвасталась пышным декольте
- Битва красных платьев с вырезами: София Вергара vs Рейчел Макадамс