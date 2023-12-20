Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эффектная София Вергара подчеркнула красивую фигуру обтягивающем платьем

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
500
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эффектная София Вергара подчеркнула красивую фигуру обтягивающем платьем

София Вергара / Фото: Associated Press

Звезда продемонстрировала вечерний образ.

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара показала лук, который она выбрала для встречи со своей коллегой – Хайди Клум.

София надела обтягивающее коричневое платье с длинными рукавами от Saint Laurent, которое дополнила черной сумкой Bottega Veneta, золотым браслетом, крупными овальными серьгами с бордовым камнем, а также босоножками на очень высоких каблуках.

Клум показала селфи с Вергарой в своем Instagram. Она отдала предпочтение черному мини-платью, расшитому пайетками, и босоножкам с перьями.

Напомним, ранее София Вергара посетила гала-вечер Women In Cinema, посвященный вкладу женщин в развитие кинематографа, в Саудовской Аравии. Для мероприятия звезда выбрала платье своего любимого фасона - приталенное и без бретелек. 

София Вергара / © Associated Press
София Вергара / Фото: Associated Press

Читайте также:

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
500
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация