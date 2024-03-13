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Выглядит эффектно: София Вергара сверкнула фигурой в купальнике

Выглядит эффектно: София Вергара сверкнула фигурой в купальнике

София Вергара выпустила коллекцию купальников / Фото: Instagram Софии Вергары

Актриса выпустила свою коллекцию купальников.

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара презентовала свою линейку купальников. В ее рекламе, конечно же, снялась она сама.

София Вергара выпустила коллекцию купальников / © Instagram Софии Вергары
София Вергара выпустила коллекцию купальников / Фото: Instagram Софии Вергары

Звезда позировала в слитном купальнике травяного оттенка с чашками и широкими бретельками, который подчеркнул красивую фигуру актрисы.

София Вергара выпустила коллекцию купальников / © Instagram Софии Вергары
София Вергара выпустила коллекцию купальников / Фото: Instagram Софии Вергары

"После нескольких месяцев тестирования образцов и фасонов, я могу с радостью поделиться моей новой коллекцией для плавания! Как раз к весенним каникулам", - написала София под фото.

Напомним, ранее София Вергара продемонстрировала красивый образ в обтягивающем красном платье.

© Instagram Софии Вергары
Фото: Instagram Софии Вергары

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