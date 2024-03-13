Выглядит эффектно: София Вергара сверкнула фигурой в купальнике

Актриса выпустила свою коллекцию купальников.
51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара презентовала свою линейку купальников. В ее рекламе, конечно же, снялась она сама.
Звезда позировала в слитном купальнике травяного оттенка с чашками и широкими бретельками, который подчеркнул красивую фигуру актрисы.
"После нескольких месяцев тестирования образцов и фасонов, я могу с радостью поделиться моей новой коллекцией для плавания! Как раз к весенним каникулам", - написала София под фото.
Напомним, ранее София Вергара продемонстрировала красивый образ в обтягивающем красном платье.
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