Выглядит эффектно: София Вергара сверкнула фигурой в купальнике

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара презентовала свою линейку купальников. В ее рекламе, конечно же, снялась она сама.

София Вергара выпустила коллекцию купальников / Фото: Instagram Софии Вергары

Звезда позировала в слитном купальнике травяного оттенка с чашками и широкими бретельками, который подчеркнул красивую фигуру актрисы.

София Вергара выпустила коллекцию купальников / Фото: Instagram Софии Вергары

"После нескольких месяцев тестирования образцов и фасонов, я могу с радостью поделиться моей новой коллекцией для плавания! Как раз к весенним каникулам", - написала София под фото.

Напомним, ранее София Вергара продемонстрировала красивый образ в обтягивающем красном платье.

Фото: Instagram Софии Вергары

Читайте также:

София Вергара в купальниках (12 фото)