Выглядит эффектно: топ-модель Жизель Бундхен с новой стрижкой снялась для Zara

Популярный испанский бренд создал коллаборацию со Стефано Пилати, бывшем креативным директором Saint Laurent, Zegna и основателем собственного бренда Random Identities.

44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала лицом промокампании Zara x Stefano Pilat. Компанию ей составил сам Стефано, который продемонстрировал мужскую линейку. Автором снимков выступил легендарный фотограф Стивен Мейзел.

Коллекция была вдохновлена личнем стилем Стефано Пилати и сначала должна была включать только мужскую одежду, но позже дополнена и женской.

Коллекция Zara x Stefano Pilat включает черно-белые и пастельные элегантные топы с бантами, укороченное пальто, искусственные шубы, вещи из кожи, длинные платья, платья в горох, рубашки в полоску. Особое внимание заслуживают вещи с принтом в виде клубники – это отсылка к коллекции Пилати для Saint Laurent сезона весна-лето 2010.

Бундхен выглядит потрясающе в новом образе – пышной короткой стрижкой и новым – платиновым – оттенком волос.

Напомним, ранее красивая Жизель Бундхен позировала в купальнике. Топ-модель снялась в рекламе бренда одежды для активного образа жизни.

Читайте также:

Жизель Бундхен: самая высокооплачиваемая модель в мире (10 фото)