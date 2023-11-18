Выглядит эффектно: украинка с самыми большими скулами в кроп-топе похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

Анастасия Покрещук в стильном луке появилась на музыкальном ивенте в Киеве.

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогер Анастасия Покрещук посетила презентацию нового альбома певца CHEEV.

На ивент звезда соцсетей пришла в стильном образе. На ней был красный кроп-топ с молнией, который идеально подчеркнул ее пышный и сексуальный бюст и тонкую талию. Верх Настя скомбинировала с черными леггинсами и черными сапогами на больших платформах.

Анастасия Покрещук/Пресс-служба

Свой образ блогер дополнила объемной кудрявой прической с разноцветными прядями волос, ярким макияжем и очень длинными ногтями перламутрово-бирюзового цвета. Анастасия выглядела очень эффектно.

Анастасия Покрещук/Пресс-служба

Напомним, на презентации также побывала Оля Цыбульская, которая появилась там в пижамном костюме и со стильной прической.

Читайте также: