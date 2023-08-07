Выглядит эффектно: звезда реалити мини-платьем с бахромой подчеркнула стройные ноги

Челси Лазкани выбрала для своего выхода гламурный аутфит, в котором она не осталась незаметной.

Папарацци подловили звезду пятого сезона американского реалити-шоу Selling Sunset – Челси Лазкани – на улицах Лос-Анджелеса. Красавица шла на вечеринку.

Для своего выхода она выбрала бежевое обтягивающее мини-платье, расшитое пайетками цвета металлик, с халтером и бахромой. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и ноги Челси.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила прозрачными босоножками на высокой платформе и маленькой сумочкой в виде поросенка, инкрустированного стразами, на цепочке.

Лазкани сделала высокую прическу, насыщенный макияж с акцентом на глазах, украсила уши массивными серьгами с камнями и завершила лук длинным острым маникюром с малиновым френчем.

Напомним, ранее Челси Лазкани появилась на прогулке в мини-платье цвета металлик на тонких бретельках и с откровенным декольте. Под нарядом был серебряный бюстгальтер, расшитый пайетками и блестками, прикрывавший только ее соски.

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