Выглядит эффектно: звезда реалити в жемчужном мини-платье похвасталась пышным декольте

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было жемчужное мини-платье с драпировкой и откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь.

Аутфит Эрнан дополнила босоножками цвета металлик на шпильках и белой сумочкой на цепочке.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Красавица сделала аккуратную укладку, надела на лицо очки в молочной оправе с блестками, уши украсила серебряными серьгами-кольцами, а руку – кольцом с камнями. Французский маникюр завершил лук Эммы.

Напомним, ранее Эмма Эрнан похвасталась стройной фигурой в белом сплошном купальнике на молнии с пикантным декольте.

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