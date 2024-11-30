Выглядит эффектно: звезда-трансгендер фильма "Эмилия Перес" в красном платье сияла на ивенте

Карла Софья Гаскон посетила премьерный показ фильма "Эмилия Перес" в Мадриде. На мероприятии она предстала в эффектном аутфите.

На красной дорожке актриса появилась в ассиметричном красном платье макси с драпировкой, которое ей очень шло.

Карла София Гаскон / Фото: Getty Images

Свой аутфит Карла дополнила красивой прической с локонами, макияжем с черными стрелками и бежевым маникюром. Лук она завершила серьгами-кольцами с камнями.

О фильме:

Лента является претенденткой на премию Оскар от Франции, номинанткой Европейской киноакадемии и лауреата Каннского кинофестиваля.

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

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