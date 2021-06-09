Выглядит элегантно: "ангел" Жасмин Тукс подчеркнула стройную фигуру бельевым платьем

Модель продемонстрировала вечерний образ.

30-летняя Жасмин Тукс - американская топ-модель и "ангел" Victoria’s Secret устроила фотосессию на закате.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Для вечернего выхода модель выбрала элегантное бельевое платье, эффектно подчеркивающие ее стройную фигуру и обнажающее спину.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Свой образ "ангел" дополнила колье на шее и несколькими изящными браслетами на обеих руках.

Жасмин позировала на фоне моря в закатных лучах.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

"Идеальный свет", - подписала фото Тукс. Автором снимков выступила другая модель, "ангел" Жозефин Скривер.

Напомним, ранее Жасмин Тукс на отдыхе примерила несколько купальников, в которых блеснула перед камерой своими аппетитными формами.

Жасмин Тукс в купальниках (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку