Выглядит гламурно: американская модница вышла в свет в розовом мини с сексуальным декольте

Мандана Болурчи, как всегда, выглядела ярко и эффектно.

Одна из самых влиятельных модниц мира, девушка профессионального баскетболиста Патрика Беверли – Мандана Болурчи – попала в объективы папарацци на улицах Беверли-Хиллз.

Блондинка выглядела гламурно. Она была одета в розовый короткий наряд с разрезами на талии. Главный акцент в ее аутфите был на глубоком и сексуальном декольте.

Мандана Болурчи / Фото: Getty Images

Наряд Болурчи дополнила пластиковыми розовыми босоножками на шпильках и серебряной сумкой. Она сделала волнистую укладку и макияж с пышными ресницами. На лице у Манданы были массивные розовые очки, в ушах – золотые серьги, на шее – широкая цепочка с кристаллами и такая же была на ноге.

Напомним, в прошлый раз Мандана Болурчи вышла в свет в атласном платье лавандового цвета, расшитом на юбке перьями.

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