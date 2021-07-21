Выглядит гламурно и сексуально: британская телезвезда в розовом купальнике показала фигуру

Хлоя Ферри обожает фотографироваться в купальниках.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" Хлоя Ферри похвасталась гламурной пляжной новинкой. На снимках в Instagram красотка предстала в розовом купальнике, который идеально сидел на ее сексуальных формах.
Позировала Хлоя на фоне цветочной композиции. Она сделала себе укладку и, как всегда, насыщенный макияж.
Ферри соблазнительно продемонстрировала фигуру еще в одном бикини – синем с оранжевой окантовкой. Эта модель – более откровенная, так как не так много прикрывает, как предыдущая. Уверенны, ее поклонникам это точно нравится.
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