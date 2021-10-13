Выглядит гламурно: модель из Лондона сходила в ресторан в прозрачном боди

Выглядит гламурно: модель из Лондона сходила в ресторан в прозрачном боди

Бетти Бахз продемонстрировала сексуальный образ total black.

В объективы папарацци на улицах Лондона попала модель, икона стиля и основательница бренда очков MØY Atelier - Бетти Бахз. Аксессуары ее бренда пользуются популярностью у таких знаменитостей, как Кейт Мосс, Рита Ора, Пикси Лотт.

Бетти направлялась в ресторан в вечернем откровенном образе. На девушке было прозрачное боди с полоской в форме лифа, поверх которого она надела черные жакет с пышными рукавами, расшитый стразами.

Бетти Бах / Getty Images

Аутфит Бахз дополнила черными брюками с атласными лампасами и поясом со стразами, а также черными босоножками на высокой платформе и каблуках. На плече у нее висела черная сумка.

Волосы Бетти собрала в пучок и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой. В ушах у нее были элегантные серьги с камнями, а на шее – такое же ожерелье.

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