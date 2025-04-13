Выглядит хорошо: звезда сериала "Белый Лотос" мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

Меган Фейхи / © Getty Images

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Звезда сериала «Белый Лотос» — Меган Фейхи — попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

Актриса появилась в стильном аутфите. На ней был черный жакет приталенного силуэта с акцентной красной каймой на клапанах для карманов, а также белая рубашка. Верх Меган скомбинировал с черной плиссированной мини-юбкой, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Меган Фейхи / © Getty Images

Образ Фейхи дополнил черными туфлями с открытыми носками и черной сумкой. У нее были распущены волосы и макияж с красной помадой. Лаконические украшения завершили лук звезды.

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Напомним, Меган Фейхи посетила мероприятие в элегантном вечернем платье от бренда Ludovic de Saint Sernin.