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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
329
Время на прочтение
1 мин

Выглядит хорошо: звезда сериала "Белый Лотос" мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

34-летняя Меган Фейхи выбрала для своего выхода наряд в классических цветах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Меган Фейхи

Меган Фейхи / © Getty Images

Звезда сериала «Белый Лотос» — Меган Фейхи — попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

Актриса появилась в стильном аутфите. На ней был черный жакет приталенного силуэта с акцентной красной каймой на клапанах для карманов, а также белая рубашка. Верх Меган скомбинировал с черной плиссированной мини-юбкой, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Меган Фейхи / © Getty Images

Меган Фейхи / © Getty Images

Образ Фейхи дополнил черными туфлями с открытыми носками и черной сумкой. У нее были распущены волосы и макияж с красной помадой. Лаконические украшения завершили лук звезды.

Напомним, Меган Фейхи посетила мероприятие в элегантном вечернем платье от бренда Ludovic de Saint Sernin.

Дата публикации
Количество просмотров
329
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