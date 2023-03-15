Выглядит идеально: 42-летнюю Пэрис Хилтон сфотографировали в черном ансамбле со стразами

Знаменитость, которая совсем недавно стала впервые мамой, попала под прицел фотографов.

Самая известная блондинка современности сейчас проводит время в Нью-Йорке, где на протяжении последних нескольких дней ходит по интервью, чтобы рекламировать свои мемуары Paris: The Memoir.

В книге знаменитость рассказала многие подробности своей жизни, которые ранее были неизвестны ее поклонникам, в частности, благодаря отрывку из книги, опубликованному изданием Time, стало известно, что Пэрис сделала аборт в 22 года, имела проблемы психологического и физического характера.

Вместе с Пэрис в Нью-Йорк прилетел ее муж Картер Реум. Пара вместе позировала на днях на Таймс-сквер. Они обнимались, и оба были в черных луках - Пэрис надела мини-пальто, колготки и черные туфли, а Картер - клетчатое пальто, кроссовки и брюки, на шее у него был шарф.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: Getty Images

Позже Хилтон сфотографировали после интервью в гламурном total black look. Она сочетала черную шифоновую блузу с россыпью камней и широкие черные брюки-палаццо. Также на красотке были черные туфли, стильные солнцезащитные очки, а в руке она держала мини-сумку с гламурным бантом.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Взяла ли звезда с собой в Нью-Йорк сына Феникса, который совсем недавно появился на свет, не известно.

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