Выглядит красиво: Кендалл Дженнер винтажным кружевным платьем подчеркнула стройную фигуру

Кендалл Дженнер побывала на вечеринке Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Для своего появления она выбрала черное винтажное кружевное платье со шлейфом из весенней коллекции Mugler 1992 года. Наряд, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, был полупрозрачным, имел разрезы на рукавах-пагода и один высокий разрез на юбке.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Аутфит модель дополнила кружевными туфлями. У нее была аккуратная укладка каре с ровным пробором, макияж с помадой цвета молочного шоколада, вишневый маникюр, длинные серьги с камнями в ушах и кольцо с красным камнем.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Напомним, Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для своего выхода комфортный лук. На ней был красный джемпер, широкие черные джинсы и кожаные туфли.

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