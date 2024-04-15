Выглядит красиво: Крис Дженнер в элегантном наряде с прозрачным декольте появилась на красной дорожке

Крис Дженнер стала гостем церемонии вручения премии Breakthrough Prize ("Прорыв") в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она предстала в элегантном образе total black. Звезда реалити надела жакет от бренда Nina Ricci с широкими лацканами, плиссированными деталями и баской. На Крис также было платье макси с длинными рукавами и прозрачным декольте, сквозь которое виднелся черный бюстгальтер, с небольшим вырезом и атласной корсетной вставкой.

Крис Дженнер / Фото: Associated Press

Лук Крис дополнила стильной укладкой, макияжем смоки-айс и квадратными черно-белыми серьгами с бриллиантами.

Крис Дженнер / Фото: Associated Press

Вместе с Дженнер на церемонию пришла ее дочь – Ким Кардашьян, которая сияла в белом платье от бренда Alaïa, изготовленом по заказу из кожи с тиснением под крокодила.

Крис Дженнер и Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Крис Дженнер посетила мероприятие своей дочери в белом костюме, состоявшем из брюк-палаццо и жакета с черными лацканами, и черной шелковой блузке с рюшами.

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