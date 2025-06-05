ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
345
Время на прочтение
1 мин

Выглядит красиво: Сидни Суини белыми мини-шортами подчеркнула стройные ноги

27-летняя актриса продолжает демонстрировать прекрасное чувство стиля, выбирая наряды, не только соответствующие последним трендам, но и отражающие ее собственную модную эстетику.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини продолжает свой модный марафон в рамках промотура нового психологического триллера Echo Valley, в котором она сыграла главную роль. Премьера фильма на Apple TV+ запланирована на 13 июня.

В этот раз актриса выбрала для своего выхода образ в стиле Power Chic. Она вышла из гостиницы в белом ансамбле. На ней был жакет приталенного силуэта, который акцентировал внимание на талии, с выразительной линией плеч, пуговицами в тон, без воротника и с V-образным соблазнительным декольте. Верх актриса скомбинировала с короткими шортами, подчеркнувшими ее стройные ноги.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Наряд Суини дополнила контрасными черными туфлями-лодочками и черной сумкой. Она собрала волосы в прическу, уложив на одну сторону длинную челку, сделала макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами, а руки — кольцами.

Напомним, ранее Сидни Суини появилась на улицах Нью-Йорка в кокетливом аутфите: в жилете, асимметричной белой мини-юбке и высоких черных сапогах.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
345
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie