Выглядит красиво: Сидни Суини белыми мини-шортами подчеркнула стройные ноги

Сидни Суини / © Getty Images

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Сидни Суини продолжает свой модный марафон в рамках промотура нового психологического триллера Echo Valley, в котором она сыграла главную роль. Премьера фильма на Apple TV+ запланирована на 13 июня.

В этот раз актриса выбрала для своего выхода образ в стиле Power Chic. Она вышла из гостиницы в белом ансамбле. На ней был жакет приталенного силуэта, который акцентировал внимание на талии, с выразительной линией плеч, пуговицами в тон, без воротника и с V-образным соблазнительным декольте. Верх актриса скомбинировала с короткими шортами, подчеркнувшими ее стройные ноги.

Сидни Суини / © Getty Images

Наряд Суини дополнила контрасными черными туфлями-лодочками и черной сумкой. Она собрала волосы в прическу, уложив на одну сторону длинную челку, сделала макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами, а руки — кольцами.

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Напомним, ранее Сидни Суини появилась на улицах Нью-Йорка в кокетливом аутфите: в жилете, асимметричной белой мини-юбке и высоких черных сапогах.