Выглядит красиво: Ванесса Паради в платье с блестками и глубоким декольте появилась на кинособытии

51-летняя актриса и бывшая жена Джонни Деппа в гламурном аутфите позировала на открытии кинофестиваля во Франции.
Ванесса Параде появилась среди гостей церемонии открытия 16-го кинофестиваля Люмьер в Лионе.
На красной дорожке актриса предстала в гламурном образе. На ней было черное длинное платье с блестками, вставкой-сеткой на животе и глубоким декольте. На плечи она накинула такой же жакет с прорезями на рукавах.
Лук Паради дополнила черной обувью с лакированными носками. Волосы звезда уложила волнами, сделала нежный макияж и украсила шею бриллиантовым ожерельем с логотипом Chanel.
Напомним, Ванесса Параде пришла на показ Модного дома Chanel в Париже в прямых джинсах с металлическим поясом с логотипом бренда, а также в цветной цветочной блузке-сетке, расшитой блестками, с V-образным вырезом.
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