Выглядит невероятно: 51-летняя Кармен Электра вышла в свет в платье с сексуальным декольте и высоким разрезом

Звезда сериала "Спасатели Малибу" – 51-летняя Кармен Электра посетила вечеринку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party, организованную Live Nation в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе.

Актриса и модель продемонстрировала невероятный образ на красной дорожке. Она предстала в вечернем черном платье с пайетками по фигуре, без бретелек и с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

Кармен Электра / Фото: Getty Images

Наряд также имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Кармен дополнила черным клатчем и черными босоножками на шпильках от Louis Vuitton.

Электра сделала красивую укладку, макияж смоки-айс с пышными ресницами, черные маникюр и педикюр. В ушах у нее были интересные металлические серьги, на шее – ожерелье с камнями, а на руках – кольца с камнями.

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