Выглядит невероятно: 51-летняя Кармен Электра вышла в свет в платье с сексуальным декольте и высоким разрезом

Знаменитость имеет стройную фигуру и соблазнительную грудь.
Звезда сериала "Спасатели Малибу" – 51-летняя Кармен Электра посетила вечеринку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party, организованную Live Nation в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе.
Актриса и модель продемонстрировала невероятный образ на красной дорожке. Она предстала в вечернем черном платье с пайетками по фигуре, без бретелек и с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.
Наряд также имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Кармен дополнила черным клатчем и черными босоножками на шпильках от Louis Vuitton.
Электра сделала красивую укладку, макияж смоки-айс с пышными ресницами, черные маникюр и педикюр. В ушах у нее были интересные металлические серьги, на шее – ожерелье с камнями, а на руках – кольца с камнями.
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