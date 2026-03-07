ТСН в социальных сетях

Выглядит невероятно: 88-летняя Джейн Фонда в жакете с бисером и кружевом появилась на церемонии

Американская актриса в образе total black продемонстрировала стройную фигуру.

Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда посетила церемонию вручения наград Women’s Media Awards, которая состоялась в отеле Tribeca Rooftop в Нью-Йорке.

Актриса в декабре прошлого года отпраздновала свое 88-летие и, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает активно посещать светские мероприятия.

Звезда выглядела просто невероятно и стройно. Она была одета в гламурный черный жакет, расшитый флористическими аппликациями из бисера, камней и кружева, а также в черные брюки-клеш. Наряд Фонда скомбинировала с черными ботильонами с золотистой каймой на подошве.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и бежевой помадой, а также нюдовый маникюр. В ушах у актрисы были золотые серьги-кольца, на шее — золотое колье, а на руках — золотые кольца.

Напомним, Джейн Фонда на мероприятии в Лос-Анджелесе предстала в деловом костюме цвета морской волны с однобортным жакетом.

