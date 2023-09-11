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Выглядит невероятно: Сальма Хайек в бикини продемонстрировала пышный бюст

Выглядит невероятно: Сальма Хайек в бикини продемонстрировала пышный бюст

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит невероятно: Сальма Хайек в бикини продемонстрировала пышный бюст

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

57-летняя актриса порадовала фолловеров новым фото с отдыха.

Сальма Хайек опубликовала в Instagram снимок из отпуска, сделанный во время морской прогулки на яхте. Где именно звезда отдыхает, она не признается.

На фотографии актриса предстала в черном бикини с белым орнаментом, сверху которого она надела синее пляжное платье с кружевом.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Хайек продемонстрировала на камеру пышный сексуальный бюст и тонкую талию.

Свой лук Сальма дополнила золотыми цепочками. Вьющиеся волосы она распустила и была без макияжа на лице.

Напомним, в день своего 57-летия Сальма Хайек показала снимки в красном бикини с белой каемочкой.

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Дата публикации
Просмотры
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