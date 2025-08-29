ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
153
1 мин

Выглядит очаровательно: Джулия Робертс в платье от Atelier Versace сияла на красной дорожке

Актриса в изысканном образе дебютировала на Венецианском кинофестивале.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс посетила премьеру фильма "После охоты", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. В этой ленте она сыграла главную роль.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

На красную дорожку актриса вышла в элегантном темно-синем платье макси приталенного силуэта Atelier Versace, которое для нее на заказ создали под руководством нового дизайнера Модного дома Дарио Витале. Наряд имел длинные рукава, небольшой шлейф и был украшен вышивкой шелковыми нитями в виде геометрического принта.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Свой аутфит Робертс дополнила черными лакированными туфлями на платформах и каблуках, драгоценностями Chopard - массивными серьгами с бахромой, широким браслетом и кольцом, прической с голливудскими локонами, нежным макияжем и черным маникюром.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Напомним, Джулия Робертс на фотоколл в Венеции надела полосатую рубашку, синий жакет и темно-синие прямые джинсы.

