Выглядит очаровательно: Джулия Робертс в платье от Atelier Versace сияла на красной дорожке

Джулия Робертс / © Associated Press

Реклама

Джулия Робертс посетила премьеру фильма "После охоты", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. В этой ленте она сыграла главную роль.

Джулия Робертс / © Associated Press

На красную дорожку актриса вышла в элегантном темно-синем платье макси приталенного силуэта Atelier Versace, которое для нее на заказ создали под руководством нового дизайнера Модного дома Дарио Витале. Наряд имел длинные рукава, небольшой шлейф и был украшен вышивкой шелковыми нитями в виде геометрического принта.

Джулия Робертс / © Associated Press

Свой аутфит Робертс дополнила черными лакированными туфлями на платформах и каблуках, драгоценностями Chopard - массивными серьгами с бахромой, широким браслетом и кольцом, прической с голливудскими локонами, нежным макияжем и черным маникюром.

Реклама

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Напомним, Джулия Робертс на фотоколл в Венеции надела полосатую рубашку, синий жакет и темно-синие прямые джинсы.