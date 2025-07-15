Выглядит отлично: 57-летняя Карла Бруни сверкнула фигурой в купальнике

Карла Бруни / © Associated Press

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57-летняя итало-французская модель, певица, актриса и бывшая первая леди Франции — Карла Бруни — опубликовала в своем Instagram видео, на котором примерила несколько слитных купальников.

Звезда позировала в черном купальнике с вырезом на груди, в черном с принтом polka dot, а также в розовом без бретелек. В комментариях под видео фолловеры модели написали восторженные комментарии, что неудивительно, ведь выглядит она потрясающе.

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Карла в своих интервью утверждает, что не помешана на спорте и диетах — ее подход к телу, как и ко всему другому, «интеллигентный и по-французски расслабленный». Она не сидит на диетах, но ест немного и осознанно. Любит итальянскую и французскую кухню, вино, сыр, хлеб, но в умеренных количествах. «Я не ограничиваю себя, но всегда знаю, когда остановиться», — признается модель. Бруни пьет много воды, избегает сладких напитков и крепкого алкоголя. Предпочитает йогу, пилатес и плавание, много ходит пешком.

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Ранее Карла показывала фото с тренировки по пилатесу, а также видео с занятий на пилоне.

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Напомним, Карла Бруни в обтягивающем черном платье с прозрачными рукавами посетила Елисейский дворец.