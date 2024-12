Выглядит отлично: 58-летняя Синди Кроуфорд без макияжа позировала во время пробежки

58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – большая поклонница фитнеса. В 90-х она выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас.

Спустя почти 30 лет Синди продолжает уделять большое внимание спорту – секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю. В своем Instagram она показала фото как раз с одной из этих тренировок. Судя по снимку, он сделан во время пробежки или хайкинга, которыми звезда занимается в Малибу, где она живет вместе с мужем Рэнди Гербером и детьми.

Кроуфорд позирует в майке и солнцезащитных очках на лице. На ее коже вообще нет макияжа – выглядит Синди потрясающе.

Кстати, еще одним секретом своей красоты звезда называет наслаждение жизнью.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд посетила ивент Celebrity Bowling With Best Buddies, который состоялся в боулинг-центре Pinz в Студио-Сити. Она является международным послом организации Best Buddies, которая создает прочные связи между детьми с инвалидностью и без. Для своего появления супермодель выбрала незамысловатый лук. На ней были синие джинсы клеш с кожаным шоколадным поясом и шелковая блузка в стиле бохо бордового цвета и с V-образным вырезом. Обута она была в замшевые коричневые ботинки.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

